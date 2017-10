Den Haag heeft nieuwe gemeentesecretaris

DEN HAAG - Peter Hennephof wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Den Haag. Hij is op dit moment hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is daarmee verantwoordelijk voor het gevangeniswezen in Nederland.

Hennephof was eerder plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook was hij partner bij Twynstra Gudde Management Consultants.Burgemeester Pauline Krikke: 'De gemeentesecretaris heeft een belangrijke functie als de hoogste ambtenaar van het stadhuis. Peter Hennephof neemt veel ervaring mee in het managen van een grote organisatie en opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Het college vindt hem daarom de juiste man op de juiste plek en ziet uit naar een goede samenwerking.'Hennephof is blij met zijn nieuwe baan. 'Den Haag is een prachtige stad om voor te mogen werken. Ik verheug mij erop om samen met de ambtelijke organisatie, het college van burgemeester en wethouders te ondersteunen in de ambities voor deze stad.'Annet Bertram, de huidige gemeentesecretaris vertrekt 15 november. Zij is benoemd tot directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur- generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hennephof begint 1 januari 2018 op het Haagse stadhuis.