87-jarige Annie droomt van helikoptervlucht; schoondochter stuurt wens in

De bijna 88-jarioge Annie droomt van een helikoptervlucht (Foto: Pixabay)

WASSENAAR - Een grote wens heeft de 87-jarige Annie Vrijburg. De krasse dame wordt 14 oktober 88 en wil de wereld graag eens vanuit de lucht zien in een helikopter. Schoondochter Angelique schakelde SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Angelique Spring in 't Veld uit Wassenaar is dol op haar schoonmoeder en vindt haar een lief mens. Ze hebben nooit woorden of dingetjes gehad in de 30 jaar die ze elkaar nu kennen.



Dus Angelique vond het hoog tijd om haar schoonmoeder met een oproep in SuperDebby te verrassen. Ze schreef ons een brief met de hele bijzonder wens van Annie.



We gaan ermee aan de slag en hopelijk gaat het lukken!