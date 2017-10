Beweeg mee AV Sparta zoekt sportievelingen van 60+

DEN HAAG - We mankeren allemaal iets, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Dat zegt de sportieve Wil Lavies van 69 jaar uit Den Haag. Ze is fervent sporter bij Beweeg mee AV Sparta. En het clubje kan wel nieuwe sportievelingen gebruiken en schakelde SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Wil heeft zelf ook een slechte gezondheid, maar ze laat zich niet kisten. Ze zorgt goed voor zichzelf door gezond te koken en veel te bewegen. Dat doet ze sinds vijf jaar bij Beweeg mee AV Sparta, onder begeleiding van twee sportleraren.



'Met een aantal mensen gaan we twee keer per week sporten. We zijn bijna allemaal 60-plus. De een heeft hartproblemen, de ander reuma en weer een ander heeft overgewicht. Het doet er niet toe, want we bewegen lekker met elkaar op maandag en vrijdag. Soms drinken we daarna nog even koffie met elkaar', zegt Wil.



Enthousiast





Een klaagclubje is het allerminst. 'Nee totaal niet. Het is opgericht als een programma vanuit verzekering. Het is begonnen met drie maanden letten op voeding en sport. 'Omdat we het zo leuk vonden, zijn we door gegaan. We zijn heel enthousiast.'



Beweeg mee AV Sparta zoekt nieuwe leden. De eerste vier keer is gratis en daarna is het met een ooievaarspas 12,50 per maand. Dus lijkt het je leuk om onder begeleiding te sporten met andere 60-plussers voor een klein prijsje per maand en zo te werken aan je gezondheid? Meld je aan bij superdebby@omroepwest.nl