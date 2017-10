Schilderswijk Moeders halen vrouwen uit hun isolement

Schilderswijk Moeders | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het Haagse project de Schilderswijk Moeders is een succes. Dat blijkt uit een onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Bijna duizend vrouwen uit de wijk die nauwelijks buiten kwamen zijn door het project de afgelopen vier jaar uit hun isolement gehaald.

Typerend voor de Schilderswijk Moeders is de laagdrempelige manier waarop ze vrouwen benaderen. Ze spreken ze aan op straat. Of ze worden ingezet via professionele hulporganisaties. Hierdoor hebben ze makkelijk ingang bij vrouwen die te kampen hebben met verschillende problemen: gezondheid, financiën, huisvesting.



De Schilderswijk Moeders organiseren verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld sport, naailessen en Nederlandse les. De laatste is essentieel, want veel vrouwen zijn niet de taal machtig en kunnen daardoor niet meedoen in de samenleving. Dit maakt de weg naar professionele hulpverlening moeilijk.