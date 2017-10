Haagse volkszanger Tino Martin hoopt op een vol Circustheater op Scheveningen

DEN HAAG - Zanger Tino Martin stond in juni nog in een uitverkocht Ziggo Dome, waar ruim 17.000 fans genoten van het concert van zijn dromen. De zanger wil nu een stap verder en hoopt op een vol Koninklijk Theater Carré én op een uitverkocht Circustheater op Scheveningen.

'We noemen het. Eerst Carré in Amsterdam, waanzinnig. En de dag erop, dat is 29 januari ben ik in Scheveningen, het AFAS Circustheater', maakte Tino Martin bekend in de Talkshow FRITS! Na Amsterdam en Scheveningen zullen er meerdere shows door het hele land volgen met in de zomer van volgend jaar 'een grote finale'. Waar dit zal plaatsvinden houdt de zanger nog even voor zichzelf.Martin brak in 2014 door met het liedje 'Jij Liet Me Vallen'. Ook deed hij mee aan Idols en het SBS 6 show. In 2015 was hij de meest geboekte artiest van Nederland en won hij een Edison voor het gelijknamige album.