Zoon van meesterbakker zoekt boek Tip Top jaren van HUS

En weer een zoektocht naar het boek van bakkerij Hus. (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Enige tijd geleden hadden we een oproep voor het boek Tip-top jaren van HUS. Die hebben we opgelost. John Kottelaar uit Rijswijk hoorde die oproep en zoekt het boek al enige tijd. Zijn opa was meesterbakker en later bezorger bij bakkerij HUS.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De opa van John was meesterbakker bij HUS en is later nog bezorger geweest. Als 10-jarige jongen kwam John al bij de bakkerij over de vloer. Hij mocht zijn opa dan helpen. Het mooiste was het rijden met het karretje van HUS vol broden, gebak en koek.



Hij had het al een paar keer geprobeerd te vinden via de krant. Helaas is dit niet gelukt. Nu probeert hij het dus via SuperDebby. Hij zou het heel graag op zijn gemak lezen om herinneringen op te halen. Heb je het exemplaar liggen? Laat het ons weten.



Mail naar Superdebby@omroepwest.nl