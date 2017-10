POELDIJK - Rouwkaarten, bidprentjes, kisten en zelfs een ouderwetse rouwkamer. Sinds deze week heeft Poeldijk er een bijzondere bezienswaardigheid bij. In het uitvaartmuseum laat initiatiefnemer Peter Feldman zien wat de verschillen zijn tussen uitvaarten van vroeger en nu.

Volgend jaar zit Feldkamp 35 jaar in het vak. In al die tijd heeft hij zijn beroep behoorlijk zien veranderen. 'Toen ik begon als 21-jarige uitvaartverzorger, kwam ik ermee weg als ik vroeg: wilt u een grijze of een zwarte rand op de rouwkaart? De inbreng van mensen was heel mager. Tegenwoordig kan er zoveel meer.'