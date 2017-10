'Stalker familie Naomi van As moet psychiatrisch behandeld worden'

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de bejaarde Haagse dame die de vader van de Haagse ex-hockeyster Naomi van As al langere tijd zou stalken, een 1-jarige behandeling krijgt in een psychiatrische inrichting. Francis van As, tandarts in Den Haag, smeekt het OM al enkele jaren om een eind te maken aan de stalking door de voormalige juriste.

Kim O. (71) en Van As kennen elkaar van een cursus Chinese taal. Vanaf 2014 zou ze de vader van Naomi lastigvallen met berichten en bezoekjes. In 2016 werd O. al veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden vanwege stalking, maar dat kon de vrouw niet stoppen.Begin dit jaar zou ze weer met Francis van As contact gezocht hebben. Bovendien begon ze ook nog haar bovenburen lastig te vallen. Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank donderdagmiddag beweerde de vrouw opnieuw dat er sprake was van een liefdesrelatie tussen haar en de vader van Naomi van As.Wat haar betreft is die relatie pas over als hij haar dat persoonlijk komt vertellen. 'Ik wil het uit zijn eigen mond horen', verklaarde Kim O. op de zitting. De rechters weigeren echter Francis van As daarover te laten getuigen, ondanks verzoeken van de advocaat van Kim O.De deskundigen hebben vastgesteld dat Kim O. lijdt aan schizofrenie met paranoïde trekjes. De Haagse dame beschuldigt haar bovenbuurvrouw er ook van dat ze haar afluistert en spullen uit haar woning steelt. Dat zou de buurvrouw doen met medewerking van de politie, meent Kim O.Het OM eist geen straf tegen O., omdat ze volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn. In plaats daarvan zou ze een verplichte behandeling moeten ondergaan in een psychiatrische ziekenhuis.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.