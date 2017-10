Mark Caljouw door bij Dutch Open, Erik Meijs uitgeschakeld

Mark Caljouw. (Foto: ANP)

RIJSWIJK - Badmintonner Mark Caljouw heeft bij de Dutch Open in Almere als enige Nederlander de laatste acht in het enkelspel bereikt. De als zevende geplaatste Rijswijker versloeg de Japanner Riichi Takeshita in drie games: 19-21, 21-17, 21-14. Caljouw speelt in de kwartfinales tegen Artem Potsjtarov uit Oekraïne.





Ook Gayle Mahulette haalde de kwartfinales niet. De Nederlandse speelster moest in twee games haar meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Deense Mette Poulsen: 21-18, 21-16.



LEES OOK: Loopbaan badmintonner Mark Caljouw zit in de lift

Erik Meijs redde het niet tegen de als eerste geplaatste Taiwanees Tzu Wei Wang. De badmintonner uit Zoetermeer verloor in twee games: 21-15, 21-19.Ook Gayle Mahulette haalde de kwartfinales niet. De Nederlandse speelster moest in twee games haar meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Deense Mette Poulsen: 21-18, 21-16.