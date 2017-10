Kademuren langs Haagse Veenkade klaar voor 'komende 100 jaar'

(Foto: Dennis Kranenburg)

DEN HAAG - Tot 2040 worden er kilometers kademuur in Den Haag vervangen. De vervanging is nodig vanwege een bacterie. Deze bacterie heeft de funderingen van de honderd jaar oude kademuren door heel de stad zwaar aangetast. Donderdag werd de opknapbeurt van de kademuur aan de Veenkade afgerond. Daarmee is het één van de eerste kademuren in Den Haag die is vervangen.





Het hout van de banken is afkomstig van kastanjebomen die



Meubelmaker



Voor verschillende buurtbewoners, die met tranen in hun ogen keken naar de kap van de kastanjebomen, was het belangrijk dat er iets zou gebeuren met het hout. De Haagse meubelmaker Rob Vreeswijk realiseerde uiteindelijk de wens van de buurt. Hij maakte de vier banken die nu langs de Veenkade staan.



'Zo maken we de stad niet alleen veiliger maar ook groener, leefbaarder en aangenamer om in te verblijven', aldus wethouder Revis bij de opening.



