Bewoners opgesloten in eigen huis door bouwput voor de deur

HAZERSWOUDE-DORP - De bewoners van de Lindelaan in Hazerswoude-dorp zitten met hun handen in het haar. Door werkzaamheden is de voorkant van de straat één grote bouwput, en nu wil woningbouwvereniging Habeko ook nog eens aanstaande maandag de tuinen openleggen om de rioleringen en andere leidingen te vervangen.

‘Ik heb maar één been en ben daardoor rolstoelgebonden en kan dan ook geen kant uit. Als de plannen doorgaan ben ik een gevangene in m’n eigen huis’, zegt de heer Lavigne geëmotioneerd. In geval van nood kunnen de hulpdiensten de woningen met geen mogelijkheid bereiken.De plannen zorgen bij iedere woningen voor nieuwe problemen. De heer van Ofwegen is 75 jaar en heeft een volière in de tuin: ‘ik heb al mijn hele leven vogels en heb al een gedeelte naar een pension moeten brengen. De vogels die er nu zitten kunnen niet weg naar een klein kooitje, dan gaan ze dood. Als mijn volière helemaal weg moet betekent dat mijn dood, echt waar.’De mensen die niet in staat zijn om de tuinen van hun sociale huurwoningen leeg te halen hebben een aanbieding gekregen om via een uitzendbureau studenten in te huren. De kosten voor de bewoners zijn 500 euro. En daar ligt gelijk het volgende probleem; de bewoners hebben dit geld simpelweg niet.Het verhaal van de bewoners is ook de politiek niet ontgaan. Harre van der Nat is fractievoorzitter van de SP in Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Dorp onder valt, en gaat vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouder. Hij wil zaterdag met een aantal SP-ers naar de Lindelaan gaan om de mensen te helpen met het leeghalen van hun tuinen. ‘Maar hopelijk is dat niet nodig en kunnen we de plannen uitstellen’, besluit van der Nat.Wij van Omroep West hebben geprobeerd om van Habeko een reactie te krijgen, maar daar was donderdag niemand beschikbaar voor commentaar.Toch geen oplossing voor verkeersproblemen bij Hazerswoude-Dorp