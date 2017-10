Marieke Elsinga uit Gouda uitgeroepen tot grootste tv-talent

GOUDA - Presentatrice Marieke Elsinga heeft op het Gouden Televizier-Ring Gala de talentenprijs gewonnen. De 31-jarige Goudse, die donderdagavond in Amsterdam de voorkeur kreeg boven Anna Nooshin en Özcan Akyol, ontving haar award uit handen van filmregisseur Martin Koolhoven.

Ze is momenteel te zien in het survivalprogramma Expeditie Robinson, dat meedingt naar de Gouden Televizier-Ring. Elsinga, afkomstig van radiozender Qmusic, werd bekend als opvolgster van Luuk Ikink bij RTL Late Night en gaat tegenwoordig regelmatig als verslaggeefster op pad voor RTL Boulevard.Eva Jinek en Wilfred Genee zijn donderdagavond onderscheiden met de Zilveren Televizier-Ster 2017. Het Nederlandse publiek verkoos het tweetal tot beste tv-presentatoren. Jinek kreeg de prijs uit handen van Spoorloos-presentator Derk Bolt. Voetbal Inside-presentator Genee kreeg de prijs van meervoudig winnares Chantal Janzen.Thom Hoffman greep dit jaar naast de Zilveren Televizier-Ster. De 60-jarige acteur uit Wassenaar moest de publieksprijs laten aan Jeroen van Koningsbrugge. Vorig jaar sleepte Hoffman de allereerste Zilveren Televizier-Ster binnen voor zijn hoofdrol in de SBS6-serie Dokter Tinus.