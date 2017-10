Weer een wethouder weg in Oegstgeest

Foto: Twitter (@mariendenboer)

OEGSTGEEST - Marien den Boer (CDA) stapt per direct op als wethouder in de gemeente Oegstgeest. Dat heeft hij donderdagavond laten weten tijdens een commissievergadering. Twee weken geleden maakte VVD-wethouder Wendelien Tönjann al bekend dat ze haar functie per 1 december zal opgeven.





Met het vertrek van Den Boer is het college van burgemeester en wethouders in Oegstgeest in korte tijd gehalveerd. Door wie de twee wethouders worden opgevolgd, is nog onduidelijk.









Bekijk hier de afscheidsrede van wethouder Marien den Boer (vanaf 2:07:30).



