Sportclubs erkend als erfgoed: 'Sporten maakt gelukkig'

Atletiekvereniging AV Sparta in het Haagse Zuiderpark. (Foto: Mark Kool)

DEN HAAG - Alle sportverenigingen van Nederland zijn op voordracht van Hagenaar Jan Raateland erkend als immaterieel erfgoed. Dat houdt in dat het nationale kenniscentrum Immaterieel Erfgoed zich zal richten op het promoten en toegankelijk maken van sportclubs.

'Sportvereniging zorgen voor samenhang en sociale cohesie', stelt Raateland, die in het verleden onder meer werkzaam was als manager bij de rijksoverheid en bestuursfuncties bekleedde bij diverse sportclubs in Den Haag. Samen met Ryan Spencer heeft hij in 2012 de stichting ONS opgericht, die maatschappelijke organisaties helpt met ondersteuning van deskundigen.



Het gaat hem niet om het krijgen van subsidies. 'Het is een erkenning van sportverenigingen als erfgoed. Wie leert er niet de beginselen van beweging? Of kreeg er zijn eerste verkering? Het verbaasde me dat sportclubs niet werden erkend, en bijvoorbeeld carnavalsverenigingen wel.'



Eigenwaarde en zelfvertrouwen



Raateland hoopt dat sport meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld bij gemeenten. 'Dit helpt om sportverenigingen meer op de agenda te krijgen. Subsidies zijn niet op de oplossing, het gaat om samenwerking. Er zijn veel te weinig vrijwilligers. En het is belangrijk dat ouderen bewegen en dat jongeren en kinderen eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgen. Sporten maakt gelukkig.'