West Wekker: Nieuw tramspoor Scheveningseweg stap dichterbij en bewoners Hazerswoude ingesloten

DEN HAAG - Goedemorgen! Er komt een oplossing voor de verzakkende sporen van tramlijn 1 langs de Scheveningseweg. En bewoners van de Lindelaan in Hazerswoude-Dorp lijken hun huis niet meer uit te kunnen door de bouwput in hun straat. Met dit en nog veel meer nieuws lees je in de West Wekker van vrijdag 13 (!) oktober.

De sporen van tramlijn 1 langs de Scheveningseweg in Den Haag worden vervangen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad steunt de plannen daarvoor. De sporen moeten worden vervangen omdat ze verzakken De bewoners van de Lindelaan in Hazerswoude-Dorp zitten met hun handen in het haar. Door werkzaamheden is de voorkant van de straat één grote bouwput, en nu wil woningbouwvereniging Habeko ook nog eens aanstaande maandag de tuinen openleggen om de rioleringen en andere leidingen te vervangen.De bewoners van enkele huizen zijn afgelopen nacht geëvacueerd vanwege een brand in de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. De brand heeft veel schade veroorzaakt in een slaapkamer van een woning.Presentatrice Marieke Elsinga heeft op het Gouden Televizier-Ring Gala de talentenprijs gewonnen. De 31-jarige Goudse, die gisteren in Amsterdam de voorkeur kreeg boven Anna Nooshin en Özcan Akyol, ontving haar award uit handen van filmregisseur Martin Koolhoven.Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de bejaarde Haagse dame die de vader van de Haagse ex-hockeyster Naomi van As al langere tijd zou stalken, een 1-jarige behandeling krijgt in een psychiatrische inrichting. Francis van As, tandarts in Den Haag, smeekt het OM al enkele jaren om een eind te maken aan de stalking door de voormalige juriste. Het weer: Vanuit het westen wordt lucht aangevoerd vanaf de oceaan. De zon is zo nu en dan te zien, maar er trekken ook wolkenvelden over. De westenwind is overwegend matig en het kan 16 graden worden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.