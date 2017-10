Buurtbewoners geëvacueerd vanwege brand in slaapkamer Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De bewoners van enkele huizen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd vanwege een brand in de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. De brand heeft veel schade veroorzaakt in een slaapkamer van een woning.







De bewoonster heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners konden snel naar hun woning terugkeren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoonster van de getroffen woning bij te staan.