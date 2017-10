'Fietsers, doe je licht aan!'

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Op het fietspad achter Paleis Noordeinde in Den Haag is vrijdag een nieuw symbool geplaatst om fietsers er op te wijzen dat ze hun licht aan moeten doen als het donker is. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van onder anderen de Haagse wethouder Karsten Klein en ANWB-directeur Frits van Bruggen.



Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren tussen de 18 en 30 jaar hun fietsverlichting niet op orde hebben. Het plaatsen van een symbool bij een verkeerslicht zet de fietser ertoe aan de fietslamp aan te zetten of te repareren.



Den Haag is de eerste gemeente waar het symbool op het fietspad is gespoten. Eind deze maand zijn Rotterdam en Utrecht aan de beurt. Het is een initiatief van de ANWB. Zonder verlichting fietsen door het donker, schemer of bij slecht weer kan je op een boete van 55 euro komen te staan.



