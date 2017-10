Satelliet met 'Delfts' ruimte-instrument gelanceerd

NOORDWIJK - De Europese satelliet Sentinel-5P, met daarbij het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi, is vrijdagochtend in Rusland gelanceerd. Met grote belangstelling werd de lancering gevolgd op de Nederlandse vestiging (ESTEC) van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) was naar Noordwijk gekomen om via een liveverbinding met de Russische basis Plesetsk het startsein geven voor de lancering. De Nederlandse overheid investeerde bijna 100 miljoen euro in de ontwikkeling en bouw van project Tropomi. Meer dan de helft daarvan is afkomstig vanuit het ministerie van Economische Zaken.Als meest geavanceerd Nederlands ruimtevaartproject ooit brengt Tropomi met ongekende precisie luchtkwaliteit en broeikasgassen wereldwijd in kaart. Daarbij zullen vanuit de ruimte concentraties van stikstofdioxide, ozon, zwaveldioxide, methaan en koolmonoxide op aarde worden geregistreerd. Dat onderzoek gaat minimaal zeven jaar duren, vanuit een baan om de aarde op 824 kilometer hoogte. Tropomi is onder meer ontwikkeld door TNO in Delft.De raket is succesvol gelanceerd!