'Walhalla' voor gamers geopend in Alphen aan den Rijn

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is donderdagmiddag een 'walhalla' voor gamers geopend. In de eSports Game Arena kunnen gamers het tegen elkaar opnemen in online-computerspellen.





Daarnaast worden de spellen live uitgezonden op internet, waardoor mensen over de hele wereld kunnen kijken naar de gamers in Alphen. 'We hebben hier een groot podium met computers, waar we grote wedstrijden en toernooien kunnen organiseren', zegt Thomas Runhart van de Esports Game Arena tegen mediapartner Studio Alphen 'Met onze eigen studio kunnen we dat uitzenden zoals Studio Sport, waarbij verslaggevers ook een voor- en nabeschouwing kunnen doen.'