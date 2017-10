Op tijd van huis dit weekend: opnieuw werkzaamheden op A4

REGIO - Het verkeer moet dit weekeinde opnieuw rekening houden met vertraging op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Automobilisten zijn waarschijnlijk een uur langer onderweg, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid via Utrecht.

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar het asfalt tussen Roelofarendsveen en Hoogmade. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de A4 drie weekenden afgesloten voor verkeer richting Den Haag. Dit weekend wordt de weg voor het laatst afgesloten . De afsluiting begint vrijdagavond om 21.00 uur en duurt tot maandagochtend 05.00 uur.Door de werkzaamheden hebben weggebruikers straks bij Zoeterwoude meer tijd en ruimte om in te voegen op de plek waar de snelweg van drie naar twee rijstroken gaat. In mei en juni werd het asfalt richting Amsterdam al vervangen.Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers die de A44 als alternatieve route willen gebruiken. Ook op die snelweg wordt forse verkeershinder verwacht: de weg kan namelijk niet al die extra weggebruikers aan. Alleen het lokale verkeer en het verkeer richting Leiden wordt via de A44 omgeleid.