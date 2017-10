Experimenteren met legale wietteelt? Alphen aan den Rijn meldt zich aan

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphen aan den Rijn wil gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil dat burgemeester Liesbeth Spies (CDA) de gemeente daarvoor voordraagt bij het nieuwe kabinet.

Volgens Studio Alphen , mediapartner van Omroep West, gaat Spies dat ook doen. 'Het liefst zou ik helemaal geen coffeeshops en drugsgebruik in Nederland willen zien, maar dat is een illusie', zegt ze. 'Het is een feit dat de huidige situatie een heel dubbele is: aan de voordeur gedogen we de verkoop en aan de achterkant komt het importeren in de illegaliteit.'Het nieuwe kabinet heeft een oproep gedaan aan gemeenten om zich te melden voor de proef. Volgens Spies hebben al zeker dertig gemeenten zich gemeld, dus het is allesbehalve zeker dat Alphen de proef ook daadwerkelijk toegewezen krijgt.Een motie die oproept tot deelname aan het wietexperiment werd in de raadszaal donderdagavond ingediend door GroenLinks, SP en RijnGouweLokaal. CDA, Nieuw Elan, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, SP, RijnGouweLokaal, Beter Alphen en Lijst Bontekoe steunden de motie. Daardoor was er een overgrote meerderheid.Op welke plek in Alphen zou je legaal wiet gaan telen? 'De overheid moet daar heel erg goed zicht op hebben', vindt raadslid Erik van Zuylen (GroenLinks). 'Het moeten professionele partijen zijn die goed gecontroleerd worden. Er mag geen criminaliteit aan te pas komen en de kwaliteit van de wiet moet goed zijn.'