Yassin verandert zijn verklaring, is dat liegen?

DEN HAAG - Heeft Yassin bewust gelogen tegen de rechter? Dat is de vraag die vrijdag behandeld werd op de derde etage van de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt van wel. Hij wordt daarom aangeklaagd voor meineed.

Yassin is een stevige man met een vriendelijk blik. Hij viert in 2013 Oud en Nieuw bij vrienden in Den Haag. Het is 20.00 uur als agenten opmerken dat er vanuit het huis zwaar vuurwerk naar buiten wordt gegooid. Ze besluiten een kijkje te nemen en zien het vuurwerk in de hal staan.Yassin staat op dat moment ook in die hal. Hij praat met kennissen uit Duitsland. Over de politie zegt hij: 'Ik zag ze ineens binnenkomen.' Volgens de agenten hebben ze toestemming om het huis binnen te gaan. Maar als de zaak in 2015 voor de rechter komt, zegt de bewoner dat hij de agenten helemaal geen toestemming heeft gegeven.Yassin wordt opgeroepen als getuige. Het verhaal van de bewoner klopt, zegt hij. Die verklaring staat haaks op de verklaring van de drie agenten, die zeggen dat ze wel naar binnen mochten.De officier van justitie twijfelt aan het verhaal van Yassin en denkt eigenlijk dat hij liegt. Daarom zit hij nu weer in de rechtszaal. Niet als getuige, maar als verdachte. En hij is minder stellig als de rechter vraagt naar zijn verhaal.'Ik heb het niet gehoord', zegt Yassin tegen de rechter. 'Nu geeft u een heel ander antwoord', zegt de rechter. 'In mijn beleving is het echt zo gegaan', antwoordt Yassin. Later blijkt dat hij achteraf van zijn neef gehoord heeft dat er geen toestemming is gegeven. 'Dan zal het wel.'Dan neemt de officier van justitie het woord. 'De verdachte legt nu een heel andere verklaring af', zegt ze. Hij had moeten zeggen: 'ik heb het niet gehoord'. Ze vindt het ernstig dat iemand onder ede bewust liegt. Yassin is inmiddels wat meer naar voren gebogen gaan zitten. Hij hoort hoe de officier van justitie twee maanden cel tegen hem eist.De advocaat van Yassin vraagt om vrijspraak. Volgens haar heeft Yassin helemaal niet gelogen. Ze geeft wel toe dat hij is gaan twijfelen aan zijn verklaring. De zaak is volgens haar al zo lang geleden. 'Het menselijk geheugen is nu eenmaal geen videorecorder', zegt ze.De rechter mag de knoop doorhakken. 'Ik ben niet zeker dat u opzettelijk de waarheid heeft verdraaid, het kan dat u het echt niet gehoord heeft.' Yassin wordt daarom vrijgesproken. De vrouw die met hem is meegekomen, slaakt een zucht van opluchting.