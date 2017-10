Bekeuringen in de papierversnipperaar: BOA's Westland blijken niet bevoegd

WESTLAND - 28 bekeuringen die Westlandse BOA's sinds 1 augustus hebben uitgeschreven, kunnen in de papierversnipperaar. Deze opsporingsambtenaren waren niet bevoegd om de bekeuringen uit te schrijven, laat burgemeester Agnes van Ardenne weten in een memo aan de gemeenteraad.

Het besluit dat de BOA's opsporingsbevoegdheid geeft, verliep op 1 augustus en 'als gevolg van personele wisselingen' is de aanvraag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie niet op tijd ingediend. De politie en de BOA's hebben te horen gekregen dat ze tijdelijk geen bevoegdheid meer hebben om mensen te bekeuren, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West.Eind augustus is het verzuim aan het licht gekomen, schrijft Van Ardenne. Daarop is direct een aanvraag voor een nieuw besluit gedaan. Het is zeker dat de vijfjarige vergunning zal worden verleend, maar wanneer is nog onduidelijk.De fractie van Westland Verstandig, die de memo vrijdag naar buiten bracht, wil weten wie voor de 'blunder' verantwoordelijk is en wil de zaak in de gemeenteraad aan de orde stellen.