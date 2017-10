Concert Haagse volkszanger Tino Martin in recordtijd uitverkocht

DEN HAAG - Het concert van de Haagse volkszanger Tino Martin in het Koninklijk Theater Carré is vrijdag in een mum van tijd uitverkocht. De kaartverkoop startte vrijdagochtend en binnen een paar uur waren er geen kaartjes meer te krijgen.

De zanger, die eerder dit jaar in een uitverkocht Ziggo Dome stond, geeft op 28 januari het concert 'The Road To' in Amsterdam. Volgens Martin is Carré een bijzondere locatie voor een concert. 'Het is een theater waar alle groten der aarden hebben gestaan.'De ster van Tino Martin is rijzende, vooral in de wereld van de volkszangers kun je niet meer om hem heen. Hoewel de Hagenaar al sinds zijn 14e op het podium staat, brak hij drie jaar geleden pas echt door met het liedje 'Jij Liet Me Vallen'.Door mee te doen aan talentenshows zoals de Scheveningse Talentenjacht, de Soundmixshow van Hennie Huisman, Idols en Bloed Zweet en Tranen kreeg de zanger de kans om zijn droom waar te maken. In 2015 was hij zelfs de meest geboekte artiest van Nederland en won hij een Edison voor het gelijknamige album.Niet alleen Carré in Amsterdam staat op het lijstje van de zanger. Op 29 januari staat hij in het AFAS Circustheater, dat maakte hij bekend in de talkshow FRITS! . Het is de opmaat naar nog meer shows door het hele land met een 'grote finale' in de zomer volgend jaar.