Sporters willen meer tolerantie voor homo's en transgenders: 'Iedereen is welkom!'

Keeper Robert Zwinkels van ADO Den Haag (Still: YouTube)

REGIO - Bij sportverenigingen, gemeenten en andere openbare instellingen in onze regio moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of geslacht. In een filmpje vragen diverse boegbeelden uit de sport en wethouders van de grootste steden in onze regio aandacht voor tolerantie.



Het filmpje, dat door COC Haaglanden naar buiten is gebracht, onderstreept dat gemeenten en sportverenigingen hun krachten bundelen om uit te dragen waar zij voor staan: iedereen is welkom. 'Een boodschap die vandaag de dag nog steeds noodzakelijk is, om zo acceptatie van elkaar te vergroten', aldus de makers.



In het filmpje zijn onder meer de volgende sporters te zien:

Voetballer Robert Zwinkels (ADO Den Haag)

Voetballer Marcel Bruggeling (SV Honselersdijk)

Carin Schaaff (voetbalvereniging KMD, Wateringen)

Hockeyer Arjan Offerhaus (HDM, Den Haag)

Vechtsportdocent Alex Janssen (Boduschool Kai Sei, Zoetermeer)

Voetballer Joris den Hartog (VV Haaglanden)

Gymnasiast Jerry van der Ziel (GV Pro Patria, Zoetermeer)

Frank Schippers (Volleybal- en badmintonclub Het Roze Blok, Delft)

Roeier Tom van Woudenberg (D.S.R. Proteus-Eretes, Delft)

De actie wordt ook ondersteund door de wethouders van een aantal steden in onze regio: Karsten Klein (Den Haag), Bianca Bremer (Leidschendam-Voorburg), Peter Ouwendijk (Westland), Stephan Brandligt (Delft) en Isabelle Vugs (Zoetermeer).



