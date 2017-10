Ludieke actie Alphense kledingzaak na ramkraak: 'Verboden in te rijden'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De mensen van kledingzaak Sebastian in Alphen zijn na de ramkraak van donderdagochtend misschien een deel van de winkelpui kwijt, maar niet hun gevoel voor humor. Op de tijdelijke houten betimmering is een rood-wit verkeersbord geschilderd: 'verboden in te rijden'.

Vier mannen vernielden de glazen gevel toen ze in de nacht van woensdag op donderdag de winkel binnen ramden. 'We zijn enorm geschrokken. Het was een enorme ravage toen we daarna hier kwamen', zegt Dick Mazher van de kledingwinkel tegen mediapartner Studio Alphen . 'Inmiddels hebben we wat noodvoorzieningen getroffen, we moeten toch gewoon door.'Er is een tijdelijke houten gevel geplaatst. 'Toen dachten wij: daar moeten we iets mee doen', zegt Mazher. 'We kunnen wel een tijdje naar treurigheid zitten kijken, maar dat wilden we niet. Een groot verkeersbord met de tekst "verboden in te rijden" leek ons wel een grappige actie.'Mazher heeft veel reacties ontvangen van Alphenaren op de ramkraak. 'Echt ongelofelijk veel. Niet alleen op sociale media, maar ook mijn telefoon staat vol met lieve berichten. Daarnaast hebben we enorm veel bossen bloemen gehad, dat is heel hartverwarmend', aldus Mazher.