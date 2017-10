Advocaat vraagt vrijspraak voor Laura H.

DEN HAAG - Advocaat Michiel Pestman van de Haagse jihadverdachte Laura H. wil dat ze niet verder vervolgd wordt. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in zijn ogen de bewijsvoering tegen H. onrechtmatig verkregen. Als de rechtbank dat te ver vindt gaan, dan wil hij vrijspraak dan wel ontslag van rechtsvervolging.

De advocaat vindt dat H. geen relevante bijdrage heeft geleverd aan de terreurorganisatie IS. 'Ze wilde er niets mee te maken hebben.' Het OM heeft bijna drie jaar cel tegen haar geëist , waarvan twee jaar voorwaardelijk, vanwege deelname aan de radicaalislamitische terreurgroep.Pestman hield vrijdag voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam een lang betoog over de schimmigheden rond de vlucht van H. uit Mosul in Irak. Het komt erop neer dat naast dubieuze contactpersonen ook de overheid er via een omweg bemoeienis mee had.