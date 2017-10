Wethouder steekt geblinddoekt druk Leids zebrapad over: 'Best wel eng'

LEIDEN - Samen met politiewoordvoerder Elly Lust stak wethouder Robert Strijk vrijdagochtend geblinddoekt één van de drukste zebrapaden van Leiden over. Ze deden dit om aandacht te vragen voor de actie 'Stop voor de Witte Stok'. Organisaties die opkomen voor de belangen van blinden en slechtzienden houden de actie omdat één op de drie zich onveilig voelt bij het oversteken.

Uit recent onderzoek blijkt volgens de projectgroep 'Stop voor de Witte Stok' dat de blindenstok in het verkeer massaal genegeerd wordt. Driekwart van de blinden en slechtzienden geeft aan dat ze hierdoor in een vervelende of gevaarlijke situatie terecht zijn gekomen. Voertuigen reden rakelings langs, de stok werd uit de handen gereden of de stokgebruiker werd uitgescholden door andere verkeersdeelnemers.'Met name fietsers rijden door of gaan om je heen en dan schrik je je het leplazarus', zegt Linda Dubelaar. Ze ziet nog ongeveer 10 procent. 'Het zou veel veiliger kunnen als iedereen een beetje de verkeersregels zou kennen. En ik denk dat we wat meer aan elkaar moeten denken in plaats van bezig zijn op de mobiele telefoon.'Met de oversteekactie willen de betrokken organisaties voorlichting geven over de betekenis van de blindenstok. Een opgeheven witte stok geeft namelijk aan dat een blinde of slechtziende wil oversteken. Volgens de wet zijn andere weggebruikers dan verplicht om te stoppen.'Ik had me hierop voorbereid', zegt wethouder Robert Strijk. 'Maar nu ik niks meer zie door die bril is het toch wel eng.' Gelukkig krijgen zowel Strijk als Elly Lust hulp bij hun geblinddoekte oversteek op het zebrapad. En dat is nodig ook, want het is druk aan de kop van de Haarlemmerstraat.Nadat Strijk en Lust ongeschonden de overkant hebben bereikt, gaat de donkere skibril weer af. Elly Lust: 'Wij zijn hier nu wel voor de blindenstok maar eigenlijk wil ik af van de toenemende onverdraagzaamheid in het verkeer. Niet iedereen ziet even goed, dus we moeten de ogen openen van de zienden, om dat zichtbaar te maken.'