Willem-Alexander en Máxima lunchen met uitblinkers

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag in Paleis Noordeinde geluncht met zogenoemde uitblinkers, bekende en minder bekende Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. Onder anderen wereldkampioen sprint Kai Verbij uit Hoogmade zat bij het koningspaar aan tafel.

De 27 genodigden hebben onlangs een prijs of andere onderscheiding gekregen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren, zoals kunst en cultuur, media en journalistiek, wetenschap, zorg, sport en bedrijfsleven. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen met de lunch waardering uitspreken voor deze mensen.Het koningspaar at ook een broodje met onder anderen Bernard van Heck , de winnaar van de Christiaan Huygens-Wetenschapsprijs. Het Leidse onderzoek van Van Heck leverde volgens de jury 'een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kwamtumcomputer'. Verder waren de Voorburgse muziekproducent Hans van Hemert, kweker J.J. Uittenbogaard uit Noordwijkerhout, zanger Lee Towers, presentatrice Eva Jinek en politiewoordvoerder Ellie Lust bij de lunch.