Grote zorgen bij OM over vrijlating Leidenaar Hoessein G.

Foto: ANP

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie maakt zich grote zorgen over de vrijlating van een 41-jarige Leidenaar. Donderdag bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de man vanaf vrijdag 'onder strenge voorwaarden' in vrijheid zijn proces mag afwachten. Het OM had de man liever tot aan zijn rechtszaak in de cel gehad. 'Deze meneer is te gevaarlijk om vrij rond te lopen,' vond officier van justitie Peters.

De man zat vast voor een gewelddadige ruzie bij een café in Leiden. Daarnaast wordt hij ook verdacht van poging tot moord op een Leidse vrouw. Het proces in die zaak mocht hij ook onder voorwaarden buiten de gevangenis afwachten. Eén van de voorwaarden was dat hij zich liet behandelen.



Een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag verklaarde vrijdag tegen Omroep West dat de rechtbank besloten heeft om de man uit zijn voorlopige hechtenis te schorsen zodat hij die behandeling af kan maken.



Eerdere geweldsdelicten



'De rechtbank kan zich voorstellen dat de maatschappij geschrokken is na de gebeurtenissen op het terras van het cafe. Maar na afweging heeft de rechtbank besloten onder strenge voorwaarden te schorsen.' Wat dus betekent dat de man vrij komt uit zijn voorarrest. Het OM wees er nog op dat de man tijdens een vorige schorsing van zijn voorarrest betrokken is geweest bij twee geweldsdelicten, maar de rechtbank liet de voortzetting van de behandeling dus zwaarder wegen.



In februari buigt de rechter zich over de zaak van de caféruzie.