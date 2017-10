Babbeltructraining voor ouderen: 'Ik heb geen hond en u mag niet naar binnen'

BODEGRAVEN - Een man doet zich voor als loodgieter, maar blijkt achteraf een dief. Een vrouw vraagt de weg en thuis merk je dat je portemonnnee gestolen is. Diefstal door babbeltrucs komt steeds vaker voor en vooral ouderen zijn de klos. De politie geeft trainingen aan ouderen om te voorkomen dat ze worden opgelicht.

In Bodegraven geeft wijkagent Vincent Both vrijdag een training aan een groepje ouderen. 'Doe nooit zomaar de deur open, laat onbekenden niet binnen en vraag om legitimatie,' somt de politieman op. De deelnemers knikken. Het ligt voor de hand, maar toch handelen ze soms anders Om te oefenen spelen de deelnemers een rollenspel met een actrice. 'Ik ben van de gemeente en kom controleren of u een hond heeft. Mag ik binnenkomen?' De oudere dame die het rollenspel mee speelt, weet wat ze moet zeggen: 'Ik heb geen hond en u mag niet naar binnen. Ik wil uw legitimatie zien.'Volgens de politie komt oplichting vaak voor . 'Vooral ouderen zijn de klos. Ze zijn netjes opgevoed en laten sneller mensen binnen of willen behulpzaam zijn.' Recente cijfers over babbeltrucs zijn er niet. En de vraag is hoe betrouwbaar cijfers zouden zijn, want veel ouderen schamen zich dat ze opgelicht zijn en durven geen aangifte te doen.De deelnemers zijn positief over de training. 'Ik moet nog voorzichtiger zijn, niet zomaar voor iedereen de deur open doen,' vertelt een dame. Een ander vertelt na de training: 'Ik trap er echt niet zomaar in. En wat ik gehoord heb, wist ik al wel. Maar ik vond het rollenspel wel heel leuk. Ik wil nog wel een keer!'