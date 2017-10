Secretaris-generaal VN te gast bij sluiting Joegoslavië-Tribunaal

DEN HAAG - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, komt in december naar Den Haag om aanwezig te zijn bij de sluiting van het Joegoslavië-Tribunaal. Die toezegging heeft de Haagse burgemeester Pauline Krikke gekregen in een gesprek met een onder-secretaris-generaal in New York, zo schrijft Krikke in haar blog.

Het Joegoslavië-Tribunaal werd 24 jaar geleden opgericht na de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië. Die oorlog woedde van 1991 tot 1999 in verschillende fases en leidde tot het uiteenvallen van het land in zes nieuwe landen, waaronder Bosnië-Herzegovina, Servië en Kroatië. In totaal vielen er ruim 140.000 doden. Met name tijdens de oorlog in Bosnië werden op grote schaal etnische zuiveringen uitgevoerd.Het tribunaal werd in 1993 opgericht om plegers van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te berechten. Grote successen waren daarin de arrestatie van de voormalige Servische president Slobodan Milosevic en de leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic. Milosevic overleed in de gevangenis van Scheveningen terwijl zijn proces nog aan de gang was. Karadzic werd veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar.Eind van dit jaar gaat het tribunaal dicht. De laatste uitspraak is op 29 november in een hoger beroep van zes Kroatische verdachten van misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuiveringen in Bosnië. Ook de uitspraak in de zaak tegen de Bosnisch-Servische opperbevelhebber Ratko Mladic wordt eind november verwacht. Op 31 december gaat het tribunaal definitief dicht. Wanneer de sluitingsceremonie precies is, is nog niet duidelijk.