ADO-captain Aaron Meijers stelt doel: 'Play-offs moeten we met beetje geluk wel halen'

ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Aaron Meijers hoopt dit seizoen met ADO Den Haag om de play-offs te kunnen spelen. Dat zegt de aanvoerder van de Haagse eredivisionist vrijdag in TV West Sport. 'Het is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar met een beetje geluk moet dat wel lukken. Het is in ieder geval wel iets wat we willen,' geeft hij aan.





Een scenario à la vorig seizoen, waarin ADO een tijdje onderin bungelde, hoopt Meijers dit seizoen te kunnen ontwijken. 'We willen wegblijven van de degradatiezone en niet naar onderen hoeven kijken. Bij de middenmoot hopen we dit seizoen wel te horen.'



Op dit moment is ADO in ieder geval bezig aan een goede reeks. In de laatste vier duels werden tien punten gepakt en volgens Meijers kunnen er nog mooie weken gaan volgen. 'Onze start was matig, maar we speelden wel tegen goede tegenstanders. De komende tegenstanders moeten we zeker niet onderschatten, maar we kunnen wel een mooie reeks neer gaan zetten.'