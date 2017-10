Best een knappe vent: gezichtsreconstructie van man uit de Bronstijd

De bronstijdman (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Archeologen van de Universiteit van Amsterdam hebben een gezichtsreconstructie gemaakt van een menselijke schedel uit de Bronstijd. De onthulling van het gezicht was vrijdag in museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn bij de start van de Nationale Archeologie Dagen. Het gezicht blijft te zien op de tentoonstelling in het Archeon.

De reconstructie is gemaakt aan de hand van een menselijke schedel die in een massagraf in Wassenaar is gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het moet gaan om een man in de leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. 'Het was een boer die door een geweldsmisdrijf om het leven is gebracht,' legt archeoloog Maja d'Hollosy uit. 'We kunnen zien dat zijn schedel met een bijl of iets dergelijks is ingeslagen.'



De schedel is gebruikt om een zo precies mogelijke reconstructie te maken. 'Maar je weet niet of dit helemaal klopt,' zegt d'Hollosy. 'Van sommige dingen weten we het wel zeker. De grote en de plaats van de ogen bijvoorbeeld, de vorm van de neus, de grootte van de mond en de vorm van de kaak. Maar details zoals rimpels of de precieze kleur van de huid zijn een gok.'



Moderne tijd



Het uiterlijk van de man uit de Bronstijd lijkt verrassend veel op mannen uit de moderne tijd. Maja d'Hollosy: 'Dat klopt. Velen denken dat mensen uit de prehistorie een soort aapmensen zijn, maar dat is niet zo. Het zijn mensen die heel erg lijken op jou en mij.'

Het gezicht blijft op de tentoonstelling in Archeon.



De bronstijd was tussen ongeveer 3000 en 800 voor Christus, maar in Nederland pas vanaf 1900 voor Christus. Het was het tijdperk dat mensen bronzen voorwerpen gingen gebruiken in plaats van vuursteen als materiaal voor gereedschap en wapens. Omdat brons schaars was in Nederland werd er hier nog heel lang toch gebruik gemaakt van stenen voorwerpen.