Gevangene sticht brand in eigen cel

Alarm bij de PI Scheveningen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de gevangenis aan de Van Alkemadelaan op Scheveningen heeft vrijdagmiddag een klein brandje gewoed. Een gedetineerde op de afdeling Penitentiair Psychiatrisch Centrum heeft in zijn cel iets in brand gestoken. Dat leverde vooral veel rook op.

Gevangenispersoneel kon het brandje zelf blussen. De gevangene is door een arts gecontroleerd, maar hij bleek niks te hebben.



De traumahelikopter werd ook opgeroepen en is geland op de Pompstationsweg, net naast de penitentiaire inrichting, maar het traumateam was ook na een minuut of tien weer weg. Ook was er veel politie aanwezig buiten de gevangenismuren. De melding van de brand kwam even na drie uur binnen.