Voorbeschouwing ADO – Excelsior: ‘Groenendijk kiest voor hetzelfde elftal als tegen NAC’

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk kiest tegen Excelsior vermoedelijk voor dezelfde elf namen als twee weken geleden tegen NAC Breda. Toen werd met 1-0 gewonnen. ‘We hebben tien punten uit de laatste vier wedstrijden, waarom zou ik wijzigen,' vraagt Groenendijk zich hardop af.

Bjørn Johnsen, Wilfried Kanon en Sheraldo Becker zijn allen fit genoeg om te starten en lijken tegen Excelsior een basisplaats te hebben. Johnsen brak in de vorige wedstrijd zijn neus en speelt met een masker. Becker had wat last van zijn hamstring en Kanon van zijn onderbeen.‘Excelsior begint uitwedstrijden altijd heel goed. Ze zijn de eerste tien à vijftien minuten enorm naar voren gericht. Dan willen ze meteen iets afdwingen. Als dat lukt, dan zijn ze ook in staat om de boel daarna dicht te gooien. Dat moeten wij voorkomen,' zegt Groenendijk, die in de punt van de aanval waarschijnlijk voor Johnsen kiest.‘Iedereen krijgt altijd een bepaalde periode de kans en de tijd. Wij moeten niet gek gaan doen hier. We bekijken het goed en zien wel hoe het zich ontwikkelt in de loop van het seizoen. Er zijn weinig trainers die na een reeks van tien punten uit vier wedstrijden de boel overhoop gooien.’De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior werd vorig seizoen in de laatste speelronde afgewerkt. Beide ploegen waren toen al veilig en de Haagse formatie wilde het seizoen voor eigen publiek met winst afsluiten. ADO won met 4-1. Let met name op het juichen van Sheraldo Becker na de openingstreffer.ADO Den Haag speelde eerder dit seizoen een oefenwedstrijd tegen Excelsior. In de voorbereiding werd met 1-0 van de Rotterdammers gewonnen door een doelpunt van Bjørn Johnsen.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior is zondagmiddag live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is het duel te volgen.