HGC-aanvoerder Floris van der Linden wacht lange revalidatie

WASSENAAR - Het hockeyseizoen 2017/2018 duurde voor HGC-aanvoerder Floris van der Linden minder dan een hele wedstrijd. In het duel tegen HDM viel Van der Linden uit met, wat later bleek, een zware knieblessure. Inmiddels is hij geopereerd en wacht hem een lange revalidatie van zes tot negen maanden.

Ik heb heel even aan stoppen gedacht Floris van der Linden – Aanvoerder HGC

'Ik wilde aanzetten en voelde mijn knie draaien. In eerste instantie dacht ik dat het wel mee zou vallen, maar later bleek dat ik mijn voorste kruisband gescheurd had', vertelt Van der Linden een dag na zijn operatie.Van der Linden moet nu, zo kort na de operatie, vooral rust houden. 'Lezen, filmpjes kijken, goede gesprekken voeren met mijn vriendin, zo kom ik een beetje mijn tijd door hier op de bank. Best gezellig, maar de dagen gaan wel langzaam.'De revalidatie zal lang duren en het seizoen voor Van der Linden zit er normaal gesproken dan ook op. 'Dat schoot ook wel meteen door mijn hoofd en dat was ook meteen wel heel zuur.' Van der Linden bekent dat hij ook heel even aan stoppen heeft gedacht. 'Ja, dat is natuurlijk wel door m'n hoofd geschoten. Maar al snel kwam het besluit om toch door te gaan met hockey. En dat heeft alles te maken met de liefde voor het spelletje en de mensen op mijn club HGC.'