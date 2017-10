Hedendaagse relieken op tentoonstelling Museum Prinsenhof

DELFT - Relieken, zeldzame objecten van historische figuren, spelen een hoofdrol in de nieuwe tentoonstelling DNA van Nederland. Ze zijn vanaf vrijdag te zien het Museum Prinsenhof in Delft.

Aanleiding voor de tentoonstelling zijn uiteraard de kogelgaten van prins Willem van Oranje in de muur van het museum. Maar ook te zien zijn het zwaard waarmee Johan van Oldenbarneveldt is onthoofd. En de boekenkist van Hugo de Groot, waarmee hij wist te ontsnappen uit Slot Loevestein.Historische relieken die hun plaats in de geschiedenis hebben bewezen. Maar wat zijn hedendaagse relieken? Museum Prinsenhof probeert daar antwoord op te geven. Zoals bijvoorbeeld het ruimtepak van astronaut Andre Kuipers, het voetbalshirt van de Nederlandse voetbalvrouwen of het postzakjasje van koningin Máxima.Het zijn zeldzame objecten die de geschiedenis van Nederland dichterbij brengen. Zo dichtbij dat het bijna tastbaar wordt. Goed nieuws wat dat betreft, want de echte kogelgaten zijn met een glasplaat afgeschermd. Maar samen met de TU Delft hebben ze een 3D-print gemaakt, waardoor het toch mogelijk is om ze aan te raken.