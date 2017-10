Twee jaar cel geëist voor afpersing garagebedrijf in Lisse

LISSE - Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen een 45-jarige Amsterdammer voor poging tot afpersing van een bedrijf uit Lisse en verboden wapenbezit. In november en december 2016 zou hij slachtoffers hebben bedreigd en om geld hebben gevraagd. Ze moesten hem 16.000 euro betalen, anders zouden er 'nare dingen' gebeuren. De man deed alsof hij lid was van de motorclub Satudarah.

De verdachte kwam op 24 november vorig jaar een garagebedrijf in Lisse binnen. Ruim een kwartier heeft hij daar staan dreigen en met zijn vuisten op tafel geslagen. 'Wij van Satudarah willen centen zien,' zo riep hij onder meer tegen de aanwezigen. 'Let op je knieschijven. Als dat niet werkt, sla ik ook je kop van je romp. Dat wil je echt niet, je weet niet waartoe we in staat zijn. Satudarah kan heel nare dingen doen.' Uit het onderzoek door politie en justitie is niet gebleken dat verdachte ook echt lid is van Satudarah.Een maand later belde de man de slachtoffers op en uitte opnieuw bedreigingen. Hij zou ook de familieleden van de slachtoffers iets aandoen. Volgens de officier van justitie heeft verdachte daarmee heel veel angst veroorzaakt bij de slachtoffers, angst die er nog steeds zit. Bij zijn aanhouding werd ook nog een ploertendoder gevonden in zijn auto. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.