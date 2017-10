Moe's tuin houdt al 12,5 jaar Delftse wijk samen

Foto: Dennis Kranenburg Foto: Dennis Kranenburg

DELFT - Het is feest in de Delftse wijk Poptahof, want de Moestuin van Tilly Kaisiepo bestaat 12,5 jaar. De moestuin zorgt voor de sociale verbinding in de wijk en is vernoemd naar de tuin van Tilly’s moeder: de tuin van moe.





Toekomst



Toen de gemeente en de woningbouwvereniging maar moeizaam contact kregen met de buitenlandse bewoners van de wijk over de herstructurering bedacht Tilly de moestuin: ‘Mensen gingen niet naar de vergaderingen in het buurtcentrum. Ik dacht aan de tuin van mijn lieve moeder en bedacht zo dat de tuin hèt communicatiemiddel van de buurt moest worden. En zo kregen de bewoners ook nog eens alle noodzakelijke informatie tot zich. Dat we nu 12,5 jaar bestaan is echt geweldig.’De mensen die in de tuin bezig zijn beseffen ook dat zij juist door de moestuin contact krijgen met hun buurtbewoners. Zij zijn Tilly dan ook dankbaar voor haar inzet. Dat blijkt ook wel uit de enthousiaste reacties die Tilly ontvangt en uit de vele vrijwilligers die helpen tijdens het feest.Het jubileum van Moe’stuin is ook de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt niet ontgaan. Zij krijgt een rondleiding en maakt met veel aanwezigen een praatje over het nut van de tuin: ‘Tientallen families houden hier hun tuin bij en verbouwen daar hun groenten, maar het mooie is ook dat het de gemeenschapszin versterkt. Een hele mooie combinatie.’Het 12,5 jarig bestaan is voor Tilly pas het begin: ‘Ale het aan mij ligt dan komt daar nog minimaal 12,5 jaar bij’, lacht de sympathieke oprichtster.