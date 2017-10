De mooiste kiosken van Den Haag winnen 25.000 euro

DEN HAAG - De Snack Vis Kiosk op het Nassauplein en Vishandel Rick Buijs op de Zuiderparklaan in Den Haag zijn door de gemeente uitgeroepen tot de mooiste kiosken van de stad. Wethouder Revis van buitenruimte heeft dat vrijdag bekend gemaakt. De winnaars krijgen elk 25.000 euro. Ada's Kiosk aan de Erasmusweg won een aanmoedigingsprijs van 10.000 euro.

De gemeente wil aantrekkelijke kiosken in de stad, en die mogen er best verschillend uitzien. Het is niet de bedoeling dat de winnende kiosken het standaardontwerp worden voor heel Den Haag. 'We omarmen kiosken in Den Haag omdat deze bijdragen aan een divers straatbeeld, ze dienen als ontmoetingsplekken en zorgen voor veel levendigheid op straat,' aldus Revis. 'Door fraaie nieuwe kiosken neemt de aantrekkelijkheid in de buitenruimte toe. Dan krijg je een prettig winkelgebied waar mensen graag komen.'De winnaars zijn gekozen door een onafhankelijke vak- en publieksjury. Het geldbedrag van 25.000 euro moeten de winnaars besteden aan het ontwikkelen van hun kiosken.