Oude kantongerecht in Delft staat te koop

Het oude kantongerecht in Delft staat te koop (Foto: Rijksvastgoedbedrijf)

DELFT - Het voormalige kantongerecht in Delft staat te koop. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het monumentale pand in de Delftse binnenstad sinds gisteren aan. Volgens de omschrijving op de website van het Rijksvastgoedbedrijf verkeert het gebouw in 'vrijwel oorspronkelijke en zeer goede staat'. Hoeveel geld je moet meebrengen om het gebouw uit 1907 te kunnen kopen is niet vermeld.





Het gebouw aan de Korte Geer is een rijksmonument, en bestaat uit een kantoordeel en een inpandig woonhuis, 'die nog volledig als zodanig herkenbaar zijn'. De bouwstijl is een aan de neo-Hollandse Renaissance verwante stijl.Een koper moet het gebouw gebruiken om in te wonen, in combinatie met een kantoor, bedrijf of culturele voorziening aan huis. Twee jaar geleden was er sprake van dat er mogelijk migranten in het gebouw zouden komen. Dat is niet gebeurd, en het gebouw staat nog altijd leeg. Potentiële kopers moeten voor 8 maart volgend jaar een bod uitbrengen, op 19 april wordt bekend wie het oude kantongerecht mag betrekken.