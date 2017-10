Nieuwe sporen op Buitenhof en Kerkplein: omleiding lijn 16 vanaf zaterdag

Tram HTM

DEN HAAG - Tramlijn 16 rijdt vanaf zaterdag een andere route tussen het Statenkwartier en het centrum van Den Haag. De sporen tussen het Buitenhof en het Kerkplein worden opnieuw aangelegd, zodat ook de nieuwe Avenio-trams daar in de toekomst kunnen rijden. De omleiding duurt tot januari volgend jaar.

Er wordt begonnen met de sporen rond de Grote Kerk. Later worden de rails over de Dagelijkse Groenmarkt, de Gravenstraat en het Buitenhof vervangen. Lijn 16 rijdt de komende maanden daarom vanaf het Statenkwartier via de Eisenhowerlaan naar de Scheveningseweg, en dan via de route van lijn 1 naar de stad. Vanaf de Kneuterdijk gaat het via de gebruikelijke route naar Wateringen.



De omleiding geldt ook de andere kant op. Er zal ook een vervangende bus 76 rijden van het Statenplein naar het Centraal Station.