Team AkzoNobel ontslaat schipper dag voor start Volvo Ocean Race

Emily Nagel (rechts) met schipper Simeon Tienpont. (Foto: Konrad Frost)

DEN HAAG - Een dag voor het begin van de Volvo Ocean Race heeft Team AkzoNobel schipper Simeon Tienpont weggestuurd. Waarom is niet bekend gemaakt. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse zeilteam heeft de 35-jarige Nederlander zich schuldig gemaakt aan contractbreuk. Details daarover wilde hij niet prijsgeven.

AkzoNobel wil op zeer korte termijn een nieuwe schipper aanstellen. Zaterdag staat de eerste havenrace op het programma, in de baai van de Spaanse stad Alicante. De eerste etappe begint volgende week zaterdag en gaat van Alicante naar Lissabon. De finish van de race is eind juni volgend jaar in Den Haag. AkzoNobel debuteert dit jaar met een eigen zeiljacht in de Volvo Ocean Race, de tocht over de wereld die zo'n acht maanden duurt.



Aan de race doen zeven zeiljachten mee, waarvan er twee onder Nederlandse vlag varen: Team Brunel van schipper Bouwe Bekking en Team AkzoNobel, waar Tienpont dus de schipper was. Hij deed twee keer eerder mee aan de Ocean Race, in 2005-2006 als 'rookie' in de talentenboot van Team ABN AMRO en twee jaar geleden voer hij twee etappes mee aan boord van Team Vestas Wind. Tienpont won twee keer de prestigieuze America's Cup met de Amerikaanse boot Oracle. Hij kreeg in 2013 de Conny van Rietschoten Trofee als zeiler van het jaar.





Omroep West is volgende week bij de start van de Volvo Ocean Race in Alicante en doet op radio, tv en de online kanalen uitgebreid verslag van het zeilevenement.