A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag opnieuw dicht om werkzaamheden

DEN HAAG - Automobilisten moeten zaterdag en zondag opnieuw rekening houden met vertraging op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. De weg is het hele weekeinde voor verkeer richting Leiden afgesloten.

Omrijden kan over de A44, maar op die weg wordt het waarschijnlijk ook heel druk. De snelweg kan al het verkeer van de A4 niet aan. Automobilisten wordt daarom aangeraden vooral gebruik te maken van omleidingen via Utrecht.Rijkswaterstaat vervangt dit jaar het asfalt tussen Roelofarendsveen en Hoogmade.Vanwege die werkzaamheden wordt de A4 een paar weekenden afgesloten voor verkeer richting Den Haag. Dit weekend is de weg voor het laatst dicht.