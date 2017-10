Acht arrestaties bij ontmanteling drugsnetwerk

Gebruikersruimte

DEN HAAG - Acht mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een netwerk voor drugsproductie. De verdachten komen bijna allemaal uit Den Haag. Bij doorzoekingen op verschillende locaties in het land vond de politie onder meer een compleet drugslab in een garagebedrijf in Bleiswijk.

De arrestanten zijn vier Haagse broers, een vrouw en een man uit Rotterdam. Ze worden verdacht van het verhandelen en produceren van drugs. Ook een zwager van de broers en een Rotterdammer, die worden gezien als handlangers, zijn aangehouden. Dat gebeurde vorige week vrijdag.



De panden werden doorzocht naar aanleiding van meerdere aanwijzingen dat er drugs zouden worden gemaakt. Het is niet helemaal duidelijk op welke plekken de politie precies is geweest. Zo’n 250 agenten waren bij de doorzoekingen betrokken.



Dodelijk



Volgens de politie kregen de verdachten grote hoeveelheden azijnzuuranhydride geleverd. Dat trok de aandacht. Criminelen gebruiken het spul geregeld om morfine om te zetten in heroïne. Het inademen van azijnzuuranhydride kan dodelijk zijn.



In een pand in Berkel en Rodenrijs vonden agenten vijf vaten azijnzuurhydride; genoeg om meer dan honderd kilo heroïne mee te maken. De burgemeester van de gemeente Lansingerland heeft het pand met spoed gesloten.



Haags café gesloten



De gemeente heeft een Haags café ook per direct gesloten omdat er cocaïne werd gevonden. Volgens de politie is de plek een vaste ontmoetingsplaats van de verdachten. Om welk café het gaat, is niet duidelijk.



Bij een doorzoeking van de woning van een van de verdachten is MDMA gevonden. In andere huizen vond de politie een vuurwapen, 50.000 euro contant geld, dure sierraden en kleding.