Wijkvereniging verbaasd over kap bijna 500 bomen voormalige tennispark Waldeck

Archieffoto

DEN HAAG - De wijkvereniging Waldeck is verbaasd over het grote aantal bomen dat moet verdwijnen voor de bouw van een nieuwe wijk op het voormalige tennispark Waldeck bij de Ockenburghstraat in Den Haag.





Op het voormalige tennispark moet



De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 496 bomen ter hoogte van de Ockenburgstraat en het herplanten van 65 bomen. Voorzitter Hank Hoogwout zegt tegen Omroep West niet op de hoogte te zijn van deze getallen. Ze weet wel dat er bomen gekapt worden, maar ze heeft in de stukken niet teruggevonden dat het gaat om 496 bomen. Ze heeft de gemeente en de projectontwikkelaar per e-mail om uitleg gevraagd.Op het voormalige tennispark moet een nieuwe wijk komen met eengezinswoningen en appartementen.