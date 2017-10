Badmintonner Mark Caljouw bij laatste vier Dutch Open

RIJSWIJK - Badmintonner Mark Caljouw heeft de halve finales bereikt van het Dutch Open in Almere. De Nederlands kampioen uit Rijswijk, als zevende geplaatst, versloeg Artem Pochtarov uit Oekraïne op overtuigende wijze: 21-4 21-14. De 22-jarige Caljouw strijdt met de Japanner Kento Momota om een plek in de eindstrijd van het internationale toernooi.

Erik Meijs strandde donderdag in de derde ronde. De Zoetermeerder moest in twee games buigen voor de als eerste geplaatste Taiwanees Tzu Wei Wang. Bij de vrouwen werd Gayle Mahulette in de tweede ronde uitgeschakeld.In het gemengddubbel bereikten Jacco Arends en Selena Piek de halve finales. Ze versloegen Ruben Jille en diens Franse partner Emilie Lefel met 21-17 15-21 21-13. Jelle Maas en Imke van der Aar werden in de kwartfinale uitgeschakeld.