Zondag en maandag uitzonderlijk warm dankzij orkaan

Strandpaviljoen op Scheveningen (archieffoto)

DEN HAAG - Zondagochtend moeten weggebruikers nog rekening houden met dichte mist, maar later op de dag wordt het uitzonderlijk warm in de regio. Mogelijk wordt het warmer dan ooit is waargenomen halverwege oktober.

Zondag worden er in de regio temperaturen van zo'n 22 graden verwacht. Maandag kan het 23 tot 24 graden worden bij Hoek van Holland. Vorig jaar was het daar op 16 oktober 19,9 graden. Dat was toen ook al een record voor die dag. Dat record lijkt nu dus met gemak te worden verbroken.



Het warme weer hebben we te danken aan de tropische orkaan Ophelia. Deze orkaan is ontstaan in de buurt van de Azoren en trekt dit weekend noordwaarts. Maandag bereikt Ophelia Ierland. Daar wordt slecht weer verwacht. Het wordt hier zo warm doordat de orkaan warme lucht van de subtropen naar ons deel van Europa drukt.



Bewolking



Het warme weer is van korte duur. Vanaf dinsdag neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur daalt verder in de week naar 14 tot 16 graden.