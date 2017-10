Team AkzoNobel stelt Nicolai Sehested aan als voorlopige schipper

Schipper Simeon Tienpont (links) (foto: Team AkzoNobel)

DEN HAAG - Nicolai Sehested is als voorlopige schipper aangesteld bij Team AkzoNobel. De 26-jarige Deen vervangt Simeon Tienpont, die vrijdag een dag voor het begin van de Volvo Ocean Race is weggestuurd vanwege contractbreuk. Sehested is stuurman, trimmer en bootcaptain van het Nederlandse zeilteam.



Precieze details over het wegsturen van Tienpont wilde een woordvoerder van AkzoNobel vrijdag niet prijsgeven. Tegenover de NOS liet Tienpont weten 'zeer verbaasd te zijn over het besluit, dat ik via de media moest vernemen.'Zaterdag staat de eerste havenrace van de Volvo Ocean Race op het programma, in de baai van de Spaanse stad Alicante. De eerste etappe begint volgende week zondag en gaat van Alicante naar Lissabon. De finish van de race is eind juni volgend jaar in Den Haag.